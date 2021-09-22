太平區1位55歲的田姓男子因長年罹患慢性疾病，於中秋節前夕ㄧ時想不開就徒步至頭汴山區某公墓欲持水果刀自殺，所幸公墓管理人員發現立即報警處理，頭汴派出所員警獲報到場時，員警耐心安撫情緒並告知明日就是中秋節，經一番開導後，男子終放棄自殺念頭。

太平警分局頭汴派出所警員王俊民日前上午8點多執行備勤勤務，接獲轄區某公墓管理員報案，稱「有一男子在納骨塔旁持刀疑似要輕生，請求警方協助。」王員到場後發現田姓男子手持水果刀並且喃喃自語，隨即耐心安撫其情緒。

員警側面瞭解，田姓男子患有多重慢性疾病，自覺來日不多，一時想不開遂於昨夜自行徒步外出，一路走到頭汴山區的公墓內，就這樣呆坐在階梯上多時，直到管理人員發現報警。員警生怕男子一時情緒失控做出傻事，告知明天就是中秋節了，家人都會返家團聚，你應該也有很多許久未見的親友及死黨朋友，不要讓他們傷心難過。田男紅了眼最後終於放棄自殺念頭，並由員警安撫帶返派出所安置，順利通知家屬到派出所領回。

田男父親到場後表示，一早發現兒子不見，還以為他外出散步，一接到警方的電話才知道已經歷生死關頭，非常感謝警方熱心協助，以後會持續開導兒子的情緒，避免類似情形發生。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980