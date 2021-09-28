65歲住北市的高姓男子，自認社會對不起他，10多年來常拿美工刀亂割停在路邊的機車座墊，累計犯案已超過50多起，受害民眾都氣得牙癢癢，近年常出現在中正、萬華一帶，萬華分局去年迄今已依毀損罪函送他11次，被稱做「西區金剛狼」，20日他又在中華路割座墊，再次遭警方循線逮捕。

警方調查，高男曾是北市路邊停車收費員，曾在工作期間，拿美工刀割人機車座墊，遭舉發、清查後丟掉工作，此後疑出現反社會人格，騎單車四處亂晃、找尋目標割座墊。

高男類似作為已持續10年，包括文山區、信義區、萬華區都有紀錄，最近1、2年則經常在西區活動，光是萬華警分局，1年來已抓過他11次，他每次都是亂劃3條線，因此也被稱做「西區金剛狼」，高更曾因精神狀況不穩定，被強制送醫。

中正二警方20日又接獲報案，有民眾表示停在中華路二段的機車，座墊遭人亂劃3條線，警方調閱監視器，發現又是熟悉面孔，次日就找到高嫌，高應訊時仍憤憤不平，表示「社會對不起他」，為了發洩才會這樣做，訊後再度依法函辦。

警方私下表示，高男每次被抓，因微罪幾乎都是易科罰金，其中有幾次是判入獄3個月，但他關出來不久就會繼續犯案，很多民眾都很生氣，但現行司法制度就是如此，警方也只能「見一次抓一次」。