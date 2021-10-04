台北市環保局今年元旦在4處高噪音車輛熱區設置固定式「聲音照相」設備，經統計陳情噪音車較去年同期減少17％，執法點超標案件數也有下降趨勢，即日起環保局另在中山北路、承德路、民權東路及忠孝東路，民眾常陳情噪音車路段，各增設1組聲音照相設備，投入取締行列。

北市固定式聲音照相系統今年元旦正式上路執法後，4處設置地點環境音量全日最高減少約4分貝，夜間最高減少約5分貝，民眾陳情噪音車案件數，上路後迄今共1595件，較去年同期1920件減少17%。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍說明，固定式聲音照相系統以三重認證及雙重把關確保執法準確與公正性，截至9月18日止，共偵測到3002件高噪音車輛事件，經嚴謹評判，有213輛符合裁罰要件的超標車輛，其中137輛為普通重型機車、27輛大型重機、49輛為汽車。

她指出，量測到的最高分貝數前3名分別為105.8分貝、103.4分貝及102.8分貝，噪音值超過管制標準86分貝達10分貝以上，依裁罰標準最高上限3600元予以加重處罰，若再有發現超標情形可按次裁罰。

顏伶珍表示，除運用8處固定式聲音照相科技執法外，其他噪音車常出沒的路段也規畫每年100場次的「移動式聲音照相」機動性執法，並持續與警方在夜間聯合攔查，多管齊下布網加強高噪音車輛管制。

環保局強調，噪音車輛對於周邊居民生活安寧造成相當大影響，聲音照相是從保護民眾角度出發，以「抓吵」為原則，車輛只要沒有不當改裝或刻意拉高引擎轉速製造噪音的駕駛行為，不會有超標疑慮，並不用擔憂受罰，呼籲駕駛人在路上行駛時能夠降低音量，一起守護居民的生活品質及社會安寧。