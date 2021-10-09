為提升空氣品質並維護市民健康，北市環保局預告「畫設第二期空氣品質維護區及管制規定」，畫設範圍包含松山機場及內湖、木柵、北投三座垃圾焚化廠，明年1月1日起實施，違者按車種最高可處6萬元罰鍰。

環保局表示，第二期空品維護區，對於北市柴油車的管制對象，將由柴油大客車，擴大到柴油貨運及垃圾清運的車輛，明年起，進入空品維護區之柴油車，應取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，未符合管制規定之車輛，將先予稽查勸導。

環保局說明，自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額為機車500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，若未在14天內改善，第二次違規，將罰2倍罰鍰，第3次罰3倍，最高可罰到6萬元罰鍰。

環保局指出，今年年初執行上路的「第一期空氣品質維護區」3站6處包含市府、台北及南港3處交通轉運站；6處觀光景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等。

環保局表示，管制後空維區內柴車自主管理標章取得率從75％提升至99％；機車未定檢違規率也從今年元月的1.9％，下降至9月的0.6％。

環保局說，統計今年至9月底，車輛稽查數共有23萬8228輛次，累計告發數263輛，告發率為0.1％，顯見已能有效控管進入空維區車輛，每年預估可削減PM2.5約27.3公噸。

環保局補充，後續將召開研商協調會議廣納各方建議，可於刊登公告次日起14日內提供意見或修正建議，作為相關政策推動之參考。