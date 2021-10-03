假鈔上印有「魔術印刷廠」的logo。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

2嫌把騙來的500元拿到附近超商消費。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

李姓、林姓未成年男子日前到台南市學甲區一處旅館，疑似見有身心障礙的櫃台人員好欺負，持2000元假鈔佯稱住宿，在櫃台人員找回500元真鈔後，2人未投宿並立刻逃逸，隨後把騙來的500元拿到附近超商消費，警方確認嫌犯身分後，昨日傳喚2人到案。

台南市政府警察局學甲分局學甲派出所上個月27日接獲轄內某旅館人員報案，指稱在盤點帳務時，赫見印有「魔術印刷廠」的2張台幣千元假鈔，警方調閱櫃台監視器，發現有2名騎乘機車的男子，登記住宿後持假鈔2000元，繳納1500元住宿費。

事後櫃員人員覺得可疑，趕緊盤點發現被騙後氣炸，馬上至學甲派出所報案。警方調查，嫌犯所提供的住宿資料皆為虛構的年籍個資，學甲所警員顏嘉鴻立即調閱路口監視器，仍未調閱到2名嫌犯所騎乘的機車。

抱持著鍥而不捨的心，顏員持續調閱周邊沿線監視器，發現嫌犯犯案後到某超商消費。顏員認為機不可失，經調閱超商內監視器確認長相，再比對轄區治安虞犯資料庫確認嫌犯身分後，2日傳喚李姓、林姓2嫌到案。

2嫌持用的假鈔若比對真鈔，其紙張較為粗糙，原本「中央印刷廠」logo變成「魔術印刷廠」，且防偽線也有明顯差別。李嫌稱2張假鈔是朋友給他的，僅犯案這2張，警方呼籲如有商店家遭受此類不法假鈔詐騙，請逕洽（06）7833208報案。