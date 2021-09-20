台中77歲夏姓婦人20日約11時騎乘輕機車至東區復興路、自由路口購物，將機車停在復興路近自由一街人行道上，約莫10分鐘該車不明原因自燃，經路人發現後報案，警消到場滅火，夏姓婦人被通知到場時看到原本好好的機車燒到剩骨架，驚嚇不已；唯警方調閱監視器，未發現可疑人士經過，懷疑是機件老舊故障起火，火燒車原因尚待消防火調人員鑑識分析。

台中市消防局上午11時04分獲報，東區復興路近自由一街的人行道，有一輛機車起火燃燒，立即派遣東英及信義等分隊，出動消防車2輛、救護車1輛及8名消防隊員，到場滅火，火勢於11時12分撲滅，但機車已全燬，現場無人員受傷。

警方獲報後除到現場疏導，也通知車主夏姓婦人到場，夏姓婦人表示，當時是騎機車到附近欲採買，將機車停在人行道，不知何原因起火，看到機車燒到只剩車骨，她也相當驚嚇。

警方調查，該輛機車是2004年生產，有17年歷史，調閱附近監視器，未發現前有可疑人士經過，加上現場也沒有發現引火物品，初步判斷為機車自燃的可能性高，疑為機車老舊導致，詳細起火原因，有待消防局火調人員調查釐清。