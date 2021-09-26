羅姓男大生騎重機過彎時不慎自撞。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市龍崎區182線25日下午傳出一起死亡車禍，21歲羅姓男大生騎重機沿著182線行駛，疑右彎不及撞上中央分隔島，連人帶車直接噴飛到對向外車道，羅男雖緊急被救護車送往台南市立醫院急救，仍因傷重而宣告不治。

歸仁警分局指出，這起車禍發生地點在龍崎182線東向西28公里處，死者為就讀高雄市某大學的羅姓男大生，昨天下午騎乘重機車沿台182線行駛至肇事地點發生事故。警方調查，羅男酒測值為0、案發時有戴安全帽，現場無監視畫面，機車無行車紀錄器，肇事原因仍待進一步調閱相關影像查明釐清。

歸仁警分局轄區內易超速發生事故路段，182線向來榜上有名，過去也發生多起重機車禍事故。為遏止182線危險駕駛，警方祭出許多辦法，上個月還啟動「陸空合擊」蒐證，然而，因182線全線道路蜿蜒起伏，許多重機騎士假日都喜愛來此體驗奔馳競速快感，警方雖積極宣導，但坦言防不勝防。

警方呼籲，用路人行經此路段應依速限行駛、過彎時，也應減速慢行並應避免隨意變換車道壓車過彎行為。警方說，182線屬一般道路而非賽道，如騎士想要享受高速壓車過彎感，應擇合格賽場駕駛，勿影響其他用路人權益，警方也持續於該路段加強執法，維護往來人車安全。