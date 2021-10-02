國道1重大車禍，半聯結車翻覆橫躺南北車道。(民眾提供)

國道1號南向331.5公里仁德戰備跑道路段，一部半聯結車之曳引車頭左前輪爆胎失控衝向中央分隔島，並翻覆，道路散落其所載運的廢五金。（翻攝國道公路警察局）

國道1號南下331K處仁德路段下午2點半左右發生重大車禍，一輛半聯結曳引車前輪爆胎，衝向中央分隔島，車頭衝破分隔島，卡在北上道路，路面散落其所載運的廢棄五金，目前僅開放北上外側路肩通行，詳細事故原因與傷亡情況仍待進一步釐清。

國道公路警察局2日下午4時許指出，國道1號南向331.5公里仁德戰備跑道路段發生車禍，一部半聯結車之曳引車頭左前輪爆胎失控衝向中央分隔島，撞擊後側翻卡於該處，其所載運的廢五金散落占用對(北)向內、中、外3線車道，目前僅開放北向外側路肩通行，另南向封閉內、中車道。