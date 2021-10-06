6日清晨4時54分許在國道1號南向350.9公里岡山路段，發生二部大貨車追撞的A2交通事故案，造成其中一輛貨櫃車側翻在主線車道，占用南向3個車道，交通因此打結。此車禍造成兩名駕駛輕傷。
國道第五公路警察大隊說，當時26歲池姓男子駕駛營大貨車（A車）行駛在外側車道，疑似未保持安全距離，追撞行駛在外側車道由59歲許姓男子駕駛的營大貨車，導致B車翻覆邊坡，A車側翻於主線，占用南向3個車道。
民眾見狀報案，5時15分救護車、消防車及國道巡邏車抵達現場，之後高公局與緩撞車先後抵達現場並在後方警戒，5時59分全線封閉進行施吊作業，並由岡山分隊及分隊長現場指揮處理。6時30分，塞在車陣中的民眾上網呼籲，有十幾分鐘幾乎無法動彈，請民眾改道。
根據高速公路1968網頁，岡山到楠梓路段至上午8時30分仍處於黑色的道路封閉狀態。
國道警察將兩名傷者做酒精酒精濃度檢測，均為0mg／L，兩車駕駛受輕傷，送高雄岡山秀傳醫院就診。
此事故已於9時28分排除，並於9時31分全線恢復正常通車，後方車流等候紓解。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。