6日清晨近5時在國道1號南向350.9公里岡山路段，發生二部大貨車追撞的交通事故，其中一車翻覆邊坡，拖吊車到場救援。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

6日清晨4時54分許在國道1號南向350.9公里岡山路段，發生二部大貨車追撞的A2交通事故案，造成其中一輛貨櫃車側翻在主線車道，占用南向3個車道，交通因此打結。此車禍造成兩名駕駛輕傷。

國道第五公路警察大隊說，當時26歲池姓男子駕駛營大貨車（A車）行駛在外側車道，疑似未保持安全距離，追撞行駛在外側車道由59歲許姓男子駕駛的營大貨車，導致B車翻覆邊坡，A車側翻於主線，占用南向3個車道。

民眾見狀報案，5時15分救護車、消防車及國道巡邏車抵達現場，之後高公局與緩撞車先後抵達現場並在後方警戒，5時59分全線封閉進行施吊作業，並由岡山分隊及分隊長現場指揮處理。6時30分，塞在車陣中的民眾上網呼籲，有十幾分鐘幾乎無法動彈，請民眾改道。

根據高速公路1968網頁，岡山到楠梓路段至上午8時30分仍處於黑色的道路封閉狀態。

國道警察將兩名傷者做酒精酒精濃度檢測，均為0mg／L，兩車駕駛受輕傷，送高雄岡山秀傳醫院就診。

此事故已於9時28分排除，並於9時31分全線恢復正常通車，後方車流等候紓解。