桃園市觀音區一處墳地在9月中旬遭人傾倒大量廢棄物，大園分局觀音分駐所獲報後循線蒐證，擴大調閱周邊監視器鎖定可疑人車，29日查緝涉案的楊姓、余姓2名男子到案，全案依違反廢棄物清理法送辦。

大園分局表示，警方在17日接獲民眾報案，稱位於觀音區玉林路一處鄉間小路旁有大量廢棄物，疑似被人惡意傾倒。警方協同環保局到場查看，發現現場環境汙染嚴重，加上一旁就是當地居民的祖墳，警方立刻通知家族成員，家屬得知後內心既難過又氣憤，請警方務必將嫌犯繩之以法。

觀音分駐所組成專案小組，擴大調閱周邊3公里外的監視器，過濾數十輛可疑人車。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

大園警方指出，由於該處地點偏僻，周遭未設有監視器，無法獲知是何時遭人傾倒廢棄物，對此觀音分駐所組成專案小組，擴大調閱周邊3公里外的監視器，過濾數十輛可疑人車，經過多日追查發現一輛大貨車涉嫌重大，29日通知64歲的楊姓車主到案說明。

觀音分駐所所長鄒宜國指出，楊男起初推稱車子已於8月中旬讓渡給48歲的余姓男子，對亂倒垃圾ㄧ事不知情，也不知道廢棄物來源。

警方隨即通知余男到案，他坦承傾倒廢棄物，並稱協助傾倒該批廢棄物是楊男讓渡車輛的附帶條件，他才會任意棄置，2人坦承貪圖方便任意傾倒垃圾，已違反廢棄物清理法，警詢後將2嫌依法送辦。

大園分局表示，警方對於環保犯罪相當重視，將持續加強查緝，呼籲不肖業者及廠商切勿以身試法。