桃園大園工廠冒火舌 濃煙直竄天際民眾嚇壞急報警 13:032021/10/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區沙崙里13鄰31-7號一處工廠12點多傳出火警，現場有火焰冒出、濃煙密佈。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區沙崙里一處工廠12點多傳出火警，現場有火焰冒出、濃煙密佈，消防局接到大量報案電話。據了解，分隊原有請求消防局支援，不過因火勢有控制住已取消，至於起火原因還有待調查。 花蓮漫波飯店倒塌幸無人傷 縣府：連夜清空明早10時通車 漫波飯店倒塌現場即刻救援 徐榛蔚坐鎮應變中心24小時迅速修復 #現場 #濃煙密佈 #消防局 #冒出 #火焰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃子佼、王子現身A11 現場挑選金鐘戰袍 21:592021/10/01 生活 彰化紙業工廠烈焰狂燃 5000坪廠房付之一炬3名員工燒傷送醫 20:552021/10/02 社會 喜樂時代桃園A19慶開幕推「19元看片」優惠 民眾早上5點搶頭香 17:542021/10/02 娛樂 台中公寓惡火1死8傷 民眾狂呼奔逃疑電線走火釀禍 09:382021/10/01 社會 醉男被警保護管束 竟張口咬爛軟墊出氣 09:082021/10/03 社會 泰山民宅無情惡火釀3死2傷 火警原因出爐 17:162021/10/02 社會 提升救援能量 桃園消防車禍救援訓練 15:242021/10/02 社會 雙北現蜂群狂螫山友 22人送醫 04:102021/10/03 社會新聞 台南七股海鮮節 千人戴口罩挖文蛤 04:102021/10/03 焦點要聞 泰山民宅惡火一家3死2傷 新北市長侯友宜前往醫院慰問 13:232021/10/02 社會 桃園員警巡邏見車輛冒煙 急忙借滅火器幫忙 17:462021/10/01 社會 社會熱門新聞 婦人過世留5千萬金條子女翻臉搶 銀樓曝：38年來一直買 - 社會 童星「糖糖」捲車底慘死 爆紅廣告曝光：台灣人都看過 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 - 社會 人妻出軌偷生女 尪收入學通知見「從母姓女兒」 崩潰戴6年綠帽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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