桃園區愛一街一處民宅火警，1對男女受困陽台，警消引導逃死劫。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園區愛一街一戶民宅5日晚間慘遭祝融，黑煙直往上衝，消防員獲報到場救援，1男已自行逃生，但仍有1男1女受困2樓後陽台，打火弟兄立即繞道，將2人引導下樓至安全處，其中1人送醫檢查並無大礙，火勢5分鐘即控制撲滅，起火原因疑似為電器導致，呼籲使用電器要小心。

桃園區愛一街一戶民宅2樓於昨晚8點多突然起火燃燒，黑煙直飄3、4樓，桃園市消防局獲報後出動消防人員36人、消防車輛14輛搶救，抵達現場時，發現2樓有黑煙冒出，屋內1名男子已自行逃生，並表示屋內尚有1男1女受困於2樓後陽台。

消防人員獲知趕緊繞至民宅後方架梯，將2人引導爬下逃生，並佈署水線進入2樓出水搶救，火勢隨即在5分鐘撲滅，受困其中1人獲救後因身體不適送醫檢查，所幸並無大礙，起火原因疑似為電器因素，詳細原因仍由火調科釐清。

桃園消防分隊長蕭雲澤提醒，防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，才能降低火災風險。