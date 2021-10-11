一輛轎車從楠西往梅嶺方向，行經南188線3.6公里處，不明原因衝出道路邊坡，掉到下方民宅屋頂。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防人員趕抵現場後架梯將4人脫困。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市楠西區今天下午2點發生一起車禍事故，一輛轎車從楠西往梅嶺方向，行經南188線3.6公里處，不明原因衝出道路邊坡，掉到下方民宅屋頂，車上共計4人受困；消防人員趕抵現場後，架梯將4人脫困，所幸皆意識皆清醒，其中後座26歲的女乘客自訴左肩疼痛，被送往麻豆新樓醫院救治。