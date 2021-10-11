恐怖！轎車衝出邊坡砸民宅屋頂 3脫困1送醫 15:172021/10/11 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛轎車從楠西往梅嶺方向，行經南188線3.6公里處，不明原因衝出道路邊坡，掉到下方民宅屋頂。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛轎車從楠西往梅嶺方向，行經南188線3.6公里處，不明原因衝出道路邊坡，掉到下方民宅屋頂。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 消防人員趕抵現場後架梯將4人脫困。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市楠西區今天下午2點發生一起車禍事故，一輛轎車從楠西往梅嶺方向，行經南188線3.6公里處，不明原因衝出道路邊坡，掉到下方民宅屋頂，車上共計4人受困；消防人員趕抵現場後，架梯將4人脫困，所幸皆意識皆清醒，其中後座26歲的女乘客自訴左肩疼痛，被送往麻豆新樓醫院救治。 三貂嶺隧道自行車道幕後功臣！西班牙建築師曝「風水」成來台12年契機 色狼捷運車廂搭訕陌生女子 警逮人起出安毒殘渣 #衝出 #邊坡 #屋頂 #4人 #受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖！颱風釀內湖土石崩落 4車遭砸「1車巨石壓頂」 11:562021/10/11 社會 大坑風景區周邊聯結車突追撞！4車撞成一團 5乘客受傷急送醫 11:412021/10/11 社會 公車撞西營大將軍 車毀廟損人安好 信眾驚呼：神明有保佑 12:472021/10/11 社會 紅衣妹緊攀峭壁超驚險 消防隊急救援 見真面目秒傻眼 12:192021/10/11 生活 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 10:102021/10/11 社會 台中聯結車疑煞車失靈 撞上對向4輛汽車釀5傷 13:282021/10/11 社會 影》主人染新冠 15狗＋1貓慘被撲殺引眾怒 集體逃難衝擊畫面曝光 14:062021/10/11 國際 國慶前肅槍 北市警破移動軍火庫 04:102021/10/10 社會新聞 昨日各景點人、車潮湧現 雙十連假今收假 國道9路段易塞 04:102021/10/11 生活新聞 雙十連假台南人潮成長4成 各商圈搶攻振興商機 12:392021/10/11 生活 無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 13:012021/10/11 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 大鬼湖傳山難 2墜谷1人無生命跡 救援1天才能到 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 恐怖！轎車衝出邊坡砸民宅屋頂 3脫困1送醫 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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