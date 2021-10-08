台南市府打造低碳城市，擬逐步將全市公車電動化，為提升消防人員對電動車事故迅速正確搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，台南市政府消防局第一大隊新營分隊8日至新營客運公司舉行電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。
第一大隊大隊長石家源表示，近來由於車輛技術及環保意識提升，電動車輛事故搶救實為一大課題，電動車潛在危害與一般油氣車輛有所不同，充分了解評估每種車禍救災現場個案情境，方能多面向考量指揮、救援及醫療如何運作。
第一大隊此次訓練不僅至新營客運管理中心實地認識電動公車構造，包含車輛電池及高壓電系統、壁掛式充電盒，以及事故緊急應變步驟及潛在危險，如遇突發狀況時，消防人員、現場司機、客運公司、車輛製造商該如何進行處理流程。
台南市政府消防局局長李明峯表示，台南市電動公車載客服務已上路，訓練課程不僅讓消防人員熟悉電動車事故救援處理流程，也保障消防人員的救災安全，更能以全方位的能力來維護民眾生命財產安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。