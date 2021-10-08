台南市政府消防局第一大隊新營分隊舉行電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府打造低碳城市，擬逐步將全市公車電動化，為提升消防人員對電動車事故迅速正確搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，台南市政府消防局第一大隊新營分隊8日至新營客運公司舉行電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。

第一大隊大隊長石家源表示，近來由於車輛技術及環保意識提升，電動車輛事故搶救實為一大課題，電動車潛在危害與一般油氣車輛有所不同，充分了解評估每種車禍救災現場個案情境，方能多面向考量指揮、救援及醫療如何運作。

第一大隊此次訓練不僅至新營客運管理中心實地認識電動公車構造，包含車輛電池及高壓電系統、壁掛式充電盒，以及事故緊急應變步驟及潛在危險，如遇突發狀況時，消防人員、現場司機、客運公司、車輛製造商該如何進行處理流程。

台南市政府消防局局長李明峯表示，台南市電動公車載客服務已上路，訓練課程不僅讓消防人員熟悉電動車事故救援處理流程，也保障消防人員的救災安全，更能以全方位的能力來維護民眾生命財產安全。