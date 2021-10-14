金門鄉親赴台參加職訓、考照、檢定，往返花錢又費時，立委陳玉珍建議勞動部在金門設立職訓中心，部長許銘春允諾盡快規畫成立。

陳玉珍以金門清潔隊員需赴台接受堆高機、抓斗車、鏟裝車和考證照為例指出，一次回訓及報考需15天，帶來原單位人員調配問題，且往返交通和住宿都是一筆不小開銷，唯有在金門開設職訓中心，才能落實在地訓練、考照、檢定。

陳玉珍也指出，勞動部近5年委託職業訓練單位在金門開班，幾乎都是以咖啡烘焙、烘焙麵包點心及中餐料理烹調等訓練課程為主，似乎金門產業發展僅剩下餐飲業，讓人質疑未真正了解金門產業特性，反觀同為離島的澎湖，職訓課程就相當多元，包括旅遊顧問與在地產業行銷人員培訓班、嚮導人員訓練班、數位行銷人員實戰班、民宿經營管家實務班及銀髮養生料理班在內，課程安排相對用心許多。

陳玉珍要求勞動力發展署應加強協調相關職業訓練單位，依照金門產業特性及未來產業人才需求，用心規畫相關職訓課程，對金門人才培育及就業才真正有幫助。