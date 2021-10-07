高市勞工局勞檢處人員在營建工地檢視工地安全作為。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高市小港區4日連續發生2起觸電和工人鋼筋插頸的工安意外，勞工局為杜絕業者不安全趕工，在雙十連假前夕鎖定高風險工廠及營建工地展開勞檢，首波勞檢2天內共檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件，開出共計70萬的罰鍰。

高市小港區4日上午發生一起觸電意外！44歲的林姓男子在永光街維修工廠內的電動天車時，疑似因設備漏電不慎觸電身亡；勞工局表示，經前往勞檢後，發現工廠維修作業未事先斷電、工地鋼筋尖端未依規定彎曲或加蓋防護，顯示業者有趕工便宜行事的心態，勞工局除已依法勒令作業場所停工外，並將進一步追究業者責任。

同天上午，蔡姓工人在工地作業時，因跌倒遭鋼筋插進頸部，所幸經送醫診治，撿回一命；勞工局勞動檢查處派員實施檢查，發現工地鋼筋尖端，未依規定彎曲或加裝護套，導致勞工跌倒遭刺傷，已勒令該作業現場停工改善，並將依職業安全衛生法規定裁處業者3萬至30萬元罰鍰。

勞工局在雙十連假前夕實施首波勞檢，勞檢處郭清吉處長表示，連假前夕首波勞檢共檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件，開出共計70萬的罰鍰。

郭清吉指出，此波勞檢發現的主要缺失，包括高處作業未設置護欄護蓋安全網、電動機具設備連接電路未設置漏電斷路器、裸露鋼筋未彎折或加裝護套，除將依法裁處3萬至30萬元罰鍰，針對有立即發生危險之虞的作業場所，當場勒令停工改善，呼籲業者不可心存僥倖。

由於雙十國慶連假期間，作業人力緊縮，易造成管理漏洞，業者應避免於連假期間實施高風險作業。勞檢處將持續實施高風險行業工安強化勞動檢查，並與市府相關單位聯合稽查，嚴格要求業者完善安全設施。