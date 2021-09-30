台中市52歲曹姓男子，因與林姓男子有車禍糾紛，曹涉嫌製作恐嚇信寄送5家銀樓，內容寫「你們真的很好命，拿點錢來花不過份」，揚言不支付2萬元，將開槍、砸店，並留下收件人及地址，有業者收到後報警，警方追查寄信地址，發現收件人林男名義被冒用，於是逮捕曹嫌，全案依偽造文書與恐嚇取財罪移送法辦。

警方發現，曹嫌寄送的5封恐嚇信，其內容及排版相似，且均特別指定珠寶銀樓業者，將索討金2萬元現金寄至某地址，由林姓男子收取，「如果給錢，還可以幫銀樓殺人」等字眼，台中市刑事警察大隊與一、三、四分局成立專案小組，認為案情不單純，深入追查，研判是挾怨報復之栽贓行為。

警方專案小組抽絲剝繭，掌握有前科的曹嫌身份及相關犯罪證據，向台中地檢署檢察官報請指揮偵辦，29日深夜在豐原區曹家拘提到案，並查獲相關犯罪事證，包括，信封袋、恐嚇內容逐字稿等，發現還有10多封欲寄送銀樓的恐嚇信還沒寄出。

警方調查，認為曹嫌涉嫌重大，研判去年間，曹嫌與林男因發生車禍，臆測可能是因理賠金問題，雙方因而產生調解糾紛，結下樑子，遂衍生的報復行為，全案訊後依涉嫌恐嚇取財、偽造文書等罪嫌將曹嫌移送台中地檢署偵辦。