行政院五倍券將於10月8日正式上路，勞動部推出免抽籤優惠，民眾只要持五倍券到勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款初期店家及庇護工場等處消費，勞動部加碼送50％的優惠額度，邀請民眾一同振興相挺助弱勢，消費同時做公益，讓購物更有感。

勞動部配合五倍券使用期間，推出加碼送50％的好康活動，全國有近千家多元就業開發方案及培力就業計畫的單位、創業貸款初期店家及庇護工場參與，商品類別包括餐飲烘焙、生活用品、特色藝品、美容美髮、休閒遊憩及農漁特產等，提供民眾多元的消費選擇，在刺激經濟同時，也協助在地失業者就業。

民眾則可運用優惠活動，將五倍券的效用極大化，也就是說，民眾持200元五倍券至店家可購買300元商品、500元五倍券可購買750元商品、1000元五倍券可購買1500元商品，接受信用卡、電子票證及行動支付的店家可使用數位綁定五倍券，加碼優惠部分由勞動部支付店家。 勞動部協助多元培力單位、創業貸款初期店家及庇護工場等受疫情影響的弱勢單位，鼓勵民眾前往消費，增加單位營運收入，持續創造就業機會，造就多贏局面。加碼活動至明年4月30日為止，勞動部已在計畫網站公告符合資格店家。每個店家優惠額度有限，先搶先贏，大家可上網了解、進而前往消費，一起用五倍券力挺優質店家與商品。