蕭姓男子29日在網路Twitter上以「警察職軍榨汁機」為名，貼出1段穿著警察制服的男男口交影片，雖事後刪除影片已掀起譁然，警方當晚11時逮到他，發現他已拍攝兩段雷同影片，收藏15套警察制服，其中兩件臂章號碼就是警局同事張姓警員的號碼。張警憤怒「我當警察時，他都還沒出生，還敢冒充我」，將他依照妨害風化、汙辱公署、冒用公署服制與偽造證件逮捕。

24歲蕭姓嫌犯僅有高中畢業，無業，卻嚮往警察工作，曾報考警職卻考不上，竟對警察制服產生偏愛，最近從網路購買多套警察、軍人等職業制服，並添購裝備，再從網路擷取影像列印警察文件，另請廠商刺繡警察臂章，嘗試拍攝不雅影片。

蕭嫌挑選男網友加入拍攝1段口交行列，在網路上標題註明「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了」請男網友為他口交，自己則躺著拍攝影片，並發出呻吟聲，再以「警察職軍榨汁機」為片名上傳網路，讓「愛好者」公開點閱欣賞。

蕭嫌的影片受到同好網友歡迎，點閱率迅速累積，他感到開心，一共拍攝上下兩集。

口交影片也因穿著警察制服備受爭議，網友從警臂章號碼發現是台南市安平區警員，迅速傳播，警方介入調查，發現影片中的臂章是華平所張姓警員臂章，但張員已50歲，身材高瘦已結婚，與片中主角年輕外貌全然不同。

張員29日休假趕回參與這件專案，30日當蕭嫌面怒問蕭「你怎會有我的臂章號碼？」，蕭嫌回「我自己湊出來的」，張員內心更氣，心想「那麼巧，5個號碼都被你湊中，而且其中有兩件都是我的號碼」，私下抱怨「從警30年，我當警察，他都還沒出生，還敢冒充我」

台南市警局長方仰寧憤怒，認為不雅影片散播，重創警察單位與當事警員的尊嚴。

警方29日深夜11時循線在仁德區將蕭嫌逮捕到案，並在他房間搜出15套警察制服，無線電、防彈背心、反光背心裝備、S腰帶與偽造文件與臂章，另有職業軍人服裝，他供稱還曾穿著警用裝備，帶班到路口服勤路檢。

落網的蕭嫌向警道歉，直呼不知道穿制服拍影片造成警察這些困擾。警方將蕭嫌逮捕後，另追查影片中扮演口交警察的男子。