全國縣市總體競爭力調查結果出爐，新北市在治安項目上勇奪第一!讓刑警出身的市長侯友宜備感榮耀，今天下午也特別出席了新北市警局10月份的局務會報，會中頒發28名新北防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟及12名升職官警，侯友宜表示，疫情期間，新北市警局不但要維護治安，更義無反顧投入大量警力協助疫調，將疫情穩定甚至消滅，新北市所有警察同仁都功不可沒，對於這28名全心付出的防疫楷模，他深深感謝，也期許大家要秉持「治安無空窗、防疫不鬆手」的精神，繼續替所有市民服務。

全國縣市總體競爭力調查結果出爐，新北市在治安項目上勇奪第一市長侯友宜頒發28名新北防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟及12名升職官警。

新北市治安奪冠防疫有功，侯友宜親頒新北警防疫楷模獎。(新北市新聞提供)

這28名防疫楷模中，新莊警分局偵查隊女警王芷柔發揮女性辦案纖細溫柔特質，面對一名「特殊交友圈」確診者，儘管對方堅不吐實，但王員以「偵辦重大刑案規格」進行追蹤管制，除了親自到現場調閱監視器分析，更比對「手機通聯」及「實聯制簡訊」紀錄，發現與確診案主口述並不吻合，於是再利用偵詢技巧，「鍥而不捨」追查出案主真實足跡，並逐一戳破謊言，最終突破心防，供出是透過「網路交友」與多名網友親密接觸，成功找出案主在新北市轄內足跡及接觸對象，建議匡列特殊交往關係的網友多達5人，有效防堵疫情擴散。

新店警分局偵查隊偵查佐賴明立，疫情期間偵辦暱稱「煙火哥」的邱姓男子，因散發女子假染疫訊息傳單，由於傳單內容未經證實疫情訊息，並誣指他人為確診人口，更直接登載他人身分證字號、手機號碼等個資，造成民眾恐慌，經過賴員不眠不休調閱監視器比對分析，順利查獲這名「煙火哥」，也依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例等罪移送台北地檢署偵辦，法院裁定羈押，讓新店居民安心許多。

除了這28名防疫楷模外，市長更替12名升職官警一一授階，包含5名晉升三線一的督察、專員及4名晉升二線四星的專員，以及3名晉升二線三的偵查隊長、專員職務，這次比較特別的是，一口氣有4名偵查隊長升職，包含曾偵辦過江蕙強盜案、板橋陽信、玉山銀行重大強盜案的新莊偵查隊長林子翔；偵辦過太陽會角頭劉邦誠案、板橋分屍案的中和偵查隊長陳嘉鵬；偵辦過新店棄嬰案及千萬珠寶竊案的板橋偵查隊長曾柏仲及偵辦過中和縱火殺人案及治平組織案的永和偵查隊長龍海光，他們都是從刑大偵查隊長開始，歷練過許多分局，因為表現優異才獲得升職榮耀。

市長侯友宜說，警察升職相當不容易，每一階段都必須花費5至10年的時光，除了必須靠自身的努力打拼外，也代表對社會國家的犧牲奉獻，升職是責任的加重，除了恭喜每一位升職官警，他也希望大家都能秉持為市民服務的理念，做好警察該有的本分；另外這些忠勤忠勇、為民服務的官警，都是發揮菩薩心，在執勤中冒險犯難救人，獲得市民的肯定。

市長侯友宜說，疫情這段時間，全國維持了73天的三級警戒，但新北市治安在警察局8千員警努力下卻非常穩定，雖然三峽有群聚鬥毆、新店有討債集團在街上鬥毆，都立刻啟動快打迅速制止，甚至以組織犯罪查辦，這也是新北在治安跟防疫所採取的霹靂手段，他更感謝警察局在兼顧防疫與治安上，第一時間協助衛生局，動員了將近三百人參加第一階段的疫調，衛生局跟警察局共同並肩作戰，在「平寧計畫」的過程中，更投下將近2200位警力，一起跟各區公所並肩作戰，在跟病毒賽跑過程中，有機會能快速的掌握病毒的傳染鏈，一步一腳印把疫情控制下來。

他也說，這次新北市總體競爭力在治安項目奪冠，功勞更是屬於每一位警察同仁所有，但治安是長久，沒有永遠勝利的，更不能因此自滿，警察同仁必須持續努力，以市民的需求為目標，也期許新北所有警察弟兄，為了市民的安居樂業與下一代的幸福，一起攜手打拼!讓新北市更美好。