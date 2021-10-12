新北市今天0確診，居家列管數75人，可解隔6人，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，昨天家住汐止的內湖幼兒園老師染疫舊案，匡列7人PCR採檢都是陰性，新北今沒有新增確診個案，努力阻斷隱性傳播鏈，讓疫情更穩定。