北巿內湖幼兒園教師染疫 新北匡列7人採檢結果出爐 15:132021/10/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北巿內湖幼兒園教師染疫 新北匡列7人採檢結果出爐。圖為採檢示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今天0確診，居家列管數75人，可解隔6人，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，昨天家住汐止的內湖幼兒園老師染疫舊案，匡列7人PCR採檢都是陰性，新北今沒有新增確診個案，努力阻斷隱性傳播鏈，讓疫情更穩定。 北巿內湖幼兒園老師確診 匡列106人採檢結果出爐 第11輪打BNT、AZ 累計1天半逾159萬人預約接種 #新冠肺炎 #台灣 #內湖 #幼兒園 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重陽節即將到來 林智堅訪人瑞特教師林嘉湧 12:372021/10/12 生活 2022誰來做老大》縣市長大戰國民黨拚16席 民進黨爭9席 決戰北桃竹藍綠白PK 04:102021/10/12 政治要聞 新北強化警銀防詐合作 侯友宜表揚績優分行及行員 12:572021/10/12 寶島 佛系防疫鑄大錯 英議員：疫情爆發之初太慢封城 12:192021/10/12 國際 法人現金買商辦 今年11件破億 04:102021/10/12 財經要聞 黃珊珊》當律師是意外 卻成為我鍾愛的志業 09:282021/10/12 生活 《台北股市》台股上周遭提款13.9億美元 短線續區間震盪 14:342021/10/12 財經 陳柏惟罷免日倒數！ 盤點網友最常討論的十大驚句、爭議 09:382021/10/12 政治 北市災準金一夜多1億 遭疑控管有誤 04:102021/10/12 地方新聞 新北579路線公車全面升級 全市電動公車總數破76輛 13:242021/10/12 生活 第12輪疫苗18日起預約 AZ與莫德納第2劑 BNT全年齡開打 慢性病房開放探視 04:102021/10/12 焦點要聞 生活熱門新聞 國旅券第一批幸運兒出爐 快對身分證末2碼有無這6組數字 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 五倍券紙本暗藏好康？他曝剩下都去這花：不知道虧大了 - 生活 入秋最強東北季風周末報到 專家：3地變天 低溫下探16度 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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