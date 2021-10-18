陳柏惟18日下午持續百小時苦行，針對高中同學爆料他說謊成性，陳表示，當時還蠻照顧他的，不解他為何這樣說。（黃國峰攝）

高雄城中城大火後，高雄市的議員們在議場中起立為罹難者默哀1分鐘，唯獨巿議員黃捷坐在位置滑手機，引起輿論譁然。中廣董事長趙少康直言，罷免失敗的結果，就是讓傲慢更加傲慢，黃捷不站起來、基進黨立委陳柏惟散步走四天就跪下去，趙少康也翻出陳柏惟2019年說過的話，並呼籲大家10月23日出門投下罷免票，不讓陳柏惟步上黃捷的後塵，贏下民主的尊嚴。

趙少康今天(18日)在臉書上表示，高雄一場大火造成46死、41人輕重傷，高雄市議會以全體起立默哀方式表達哀痛，只有黃捷一人居然無動於衷，繼續坐著滑手機，畫面曝光，全台民眾譁然。而黃捷敢如此傲慢，就是罷免不通過的後果，讓她行事變本加厲。面對這種民代，高雄市民已經拿她沒辦法，做得再差，都能平安做到卸任。

趙少康指出，2019年7月，陳柏惟就公開嗆聲罷不掉前桃園市議員王浩宇、黃捷和自己，還大言不慚的說自己和王浩宇、黃捷三人「這就是水準」。不過，兩年後的此刻，陳柏惟被爆料肇事逃逸、涉嫌賭博，王浩宇因引起公憤已遭罷免、黃捷視高雄人的命如草芥，對陳柏惟肇事逃逸則立即發文喊加油，眼裡只有權力跟意識形態的政客，究竟是什麼樣的「水準」？

趙少康直言，罷免失敗的結果，就是讓傲慢更加傲慢。黃捷默哀時站不起來、陳柏惟苦行散步走四天就跪下去，如此體力還高喊要抗中保台，究竟有多嬌貴？不適任的民代，已經有一個被罷免、另一個展現罷免失敗的傲慢嘴臉，10月23日，請大家一定要捍衛民主尊嚴，給罔顧民意、忘卻謙卑的民意代表一個教訓。趙少康呼籲，請海線的鄉親一起努力，不讓陳柏惟步上黃捷的後塵，用「二比一」，贏下民主的尊嚴。