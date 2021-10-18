台灣三菱電機除捐贈100台空清循環扇，還幫忙免費安裝，目前新北9所幼兒園皆已安裝完畢。（陳慰慈攝）

因應後疫情時代，防疫成為全民持久戰，新北市教育局與台灣三菱電機攜手合作一同對抗病毒，台灣三菱電機透過「好日子愛心大平台」捐贈新北市9所幼兒園，共100台、市價200萬元的空清循環扇，教育局長張明文今出席受贈活動感謝三菱電機回饋社會，對幼教孩子的照顧，讓孩子能在空氣清新的環境下學習。

台灣三菱電機此次捐贈對象為新北市先前疫情熱區人口較多的都會區共9所幼兒園，包括光興國小附幼、二重國小附幼、中港國小附幼、思賢國小附幼、頂溪國小附幼、積穗國小附幼、中和國小附幼、莒光國小附幼及板橋幼兒園，100台空清循環扇皆已安裝完畢。

張明文說，在防疫期間，謝謝企業能夠回饋支持關心下一代，在新冠肺炎病毒肆虐下，空氣流通是預防病毒很重要的關鍵，受益的9所學校都是在都會區人口密集、班級數多，相信循環扇能發揮功能，對於孩子的健康保護有很大幫助。

台灣三菱電機董事長花岡尚夫表示，三菱在地深耕逾70年並與台灣社會緊密連結，在疫情嚴峻時希望能略盡棉薄之力，一起攜手渡過這次難關。藉由本次捐贈100台空清循環扇，落實三菱電機空氣優化新提案，更希望是一個起點，期許未來持續為實現活力充沛且富饒的社會作出貢獻，點亮更多社會角落。

代表受贈9所學校致贈感謝狀的二重國小校長葉琇燕表示，感謝企業捐贈空清循環扇讓學校師生使用，有效守護校園教育夥伴的健康與安全，運用新科技讓防疫更升級。

教育局長張明文強調，抗疫期間沒有人是局外人，新北市校數及學生數為全國之冠，在校園防疫上以最高防疫規格整備，開學前後補助幼兒園各種防疫物資1300多萬元。由衷感謝各幼兒園提供基本照顧並落實環境消毒及協助各項宣導不遺餘力，以最高規格守護孩子健康。但防疫工作並未結束，各幼兒園仍需持續落實防疫工作保護幼兒，市府與民間企業齊心合作，一同守護孩子成長。