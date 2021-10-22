年末正值消費者血拼的季節，不少品牌也相繼推出新品及優惠搶客，而Panasonic也趁著百貨周年慶及五倍券的消費潮，推出了一系列全新家電及優惠，希望能在不管哪個小細節，Panasonic都能貼心幫助消費者輕鬆打理。

Panasonic可變壓力IH電子鍋，現買就送超值「美味鑑賞三重送」，不僅享10天鑑賞期外，更送西華樹紋玻璃點心碗，回函再贈日本製電動牙刷。（Panasonic提供）

說到自煮生活，台灣人當然少不了一碗香Q的白米飯，日本製的Panasonic可變壓力IH電子鍋，累積10年日本銷售第一的成績，其具備了日本獨家專利的「循環可變壓力」技術，經5次加壓及減壓的循環變化後，以徹底沸騰米粒，讓米飯變得蓬鬆、釋放米芯最深層的甘甜，加上日本首創的「5段立體包覆加熱」，以IH全面大火力加熱，米粒即能從上到下充分翻攪且均勻受熱，煮出粒粒分明又飽滿的米飯，同時更內建了24項炊煮行程，搭配全黑的外型，更能融入現代人講求的居家美學；現買就享10天鑑賞期外，贈送西華樹紋玻璃點心碗，回函再送日本製電動牙刷。

除了白米飯以外，當然少不了能夠幫助新手也能輕鬆出菜的Panasonic蒸氣烘烤爐，針對現代人講求健康主義，其擁有直噴式水蒸氣加熱，讓高溫蒸氣瞬間滲透食材內部，以鎖住水分與營養，同時還有針對魚及肉類的120˚C快速蒸、蔬食類或蒸蛋類料理的100˚C原味蒸功能，還有230℃健康炸行程，料理減油少負擔的食材列方便，另有內建的燉湯行程，以及18項自動食譜，方便繁忙的上班族也能快速出菜，而且內建了6項自動清潔模式，不必煩惱清潔步驟更輕鬆。

而Panasonic今年也推出了超音波沖牙機，搭載了業界獨家超音波水流技術，訴求有效潔淨牙周袋與牙齒縫隙，還增加了全新矯正噴嘴，幫助牙齒矯正期間的使用者，以強勁水柱及尖頭式毛刷去清除矯正器上的食物殘渣，12月31日前買指定機種回函即送日本製音波電動牙刷。

Panasonic蒸氣烘烤爐 NU-SC180B，擁有蒸、烤、煎、炸、烘、燉 6大功能，還有18項自動食譜、6項自動清潔模式，使用起來更方便。（Panasonic提供）

另外品牌今年更與資生堂合作推出絕美保養組，現買全新擁有提升1800%奈米水離子產生量、訴求讓頭髮滋潤度提升1.9倍的Panasonic極潤奈米水離子吹風機EH-NA0E，即送資生堂紅妍超導循環肌活露，現享寵愛價9900元。

Panasonic今年也推出了超音波沖牙機，搭載了業界獨家超音波水流技術，更增加了全新矯正噴嘴；12月31日前買指定機種回函即送日本製音波電動牙刷。（Panasonic提供）

Panasonic全新極潤奈米水離子吹風機EH-NA0E，擁有提升1800%奈米水離子產生量、訴求讓頭髮滋潤度提升1.9倍功能。（石欣蒨攝）