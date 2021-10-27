從三峽溪邊兩層樓的熱炒店，到大溪老街的百年老宅，2020年「小草書屋」從三峽走到大溪，開辦了第二個課後輔導學習基地「小草書屋-大溪分部」，提供當地有需要的孩子免費課後照護。草創初期，中華汽車看到「小草書屋」的需要，捐贈幸福守護計畫10號車至大溪分部，透過幸福10號的加入，書屋除了目前收置的大溪國小、田心國小的孩子外，未來也將能提供距離較遠的美華國小課後照護服務，期望用愛接駁，一同為偏鄉教育而努力。

訴說著「大三鶯」藍圖的「小草書屋」創辦人林峻丞2020年於大溪設立了「小草書屋-大溪分部」，完成偏鄉課輔藍圖中的第二個據點。雖然與三峽相同，大溪同樣擁有豐富的文化資產，但這裡的孩子卻比三峽的孩子面臨更大的文化適應及生活考驗，負責大溪分部營運的詹敬農老師，曾在桃園復興區介壽國中服務多年，與同樣曾在復興區服務過的社工李世祺，因為愛上偏鄉孩子們的坦率真誠，決定在桃園大溪落地生根，為偏鄉、「不山不市」的孩子盡一份心力。

大溪分部透過學校及在地社福單位的轉介，目前收置13位孩童，有移居至大溪的都市原住民，或隔代教養、經濟弱勢的家庭，以及在學習、人際上不適應的孩子。書屋的服務讓許多從事高工時的家長有了喘息空間，多元的活動課程內容，也讓學校老師、家長看到了孩子不同的樣貌。特別謝謝中華汽車的協助，不僅讓小草書屋的服務幅員更廣，也讓孩子擁有打開視野、創造夢想的機會。

中華汽車不僅提供「小草書屋」交通接駁服務，為了讓消費形成善的循環，今年特別透過「這夏好樂」發現之旅活動，與社會企業「甘樂文創」合作，邀請車主持300元好樂金至「禾乃川」及「甘樂食堂」用餐折抵，藉由車主共同消費，不僅鼓勵地方創生，甘樂文旅事業部也將再提撥10％營收至小草書屋，讓三峽、大溪地區的孩子有更好的照顧。

以「文創、工藝、社區、公益」為理念的社會企業「甘樂文創」，集結三峽在地職人資源，於社區創辦「青草職能學苑」，以職能接軌的培育方式，陪伴高風險家庭的青少年找到人生方向。中華汽車eMOVING以「循環經濟」為概念，捐出iE125之座墊皮革，提供「青草職能學苑」的孩子工藝教學使用，未來並計畫將皮革製作成證件夾、鑰匙圈等公益商品，為「小草書屋」及「青草職能學苑」籌募營運經費。