目前國內累計逾1.6萬例新冠肺炎確診，不少人康復後仍有後遺症，卻不知清楚就醫要掛哪一科，對此，衛福部長陳時中允諾，1個月內訂定復健治療指引，並會視確診者分布情況，在相關縣市規劃整合性照護門診。

民進黨立委洪申翰也表示，曾有北市議員助理確診後，解除隔離時只剩下輕微的流鼻水症狀，但不料有後遺症，只要講話10分鐘就會覺得很喘，現在已經離職。

洪申翰指出，確診康復常見後遺症很多元，包括容易喘、心跳快、肌肉無力、注意力無法集中，精神壓力也大，卻得自行到不同的科別求助，新冠肺炎照護整合門診很少且集中於台北地區，認為至少都應該要有一個醫院具備這類整合門診。

國民黨立委蔣萬安表示，政府應該重視染疫康復者後續關懷，像是康復後可不可以打疫苗、哪些是後遺症、如何判斷，呼籲衛福部訂定官方指引，讓雇主、家屬了解怎麼關心這群人，並設立整合復健門診協助這群康復者重回原有生活，持續追蹤康復者狀況。

蔣萬安播放染疫者受害者音檔，陳情者提到，確診第一天開始因為疫調，公司也受到相關單位訪查、調查，因此確診時公司對他態度不友善，北市府召開防疫記者會時，個人形象也受到極大損害，很像背負冤屈，猶如罪人。

對此，陳時中表示，將於1個月內訂定新冠肺炎復健治療指引，並提出染疫康復者急性後期整合照護計畫（PAC）、在各縣市醫療院所成立整合照護門診，也會在疾管家和網站都成立康復者資訊專區。