立委陳柏惟罷免案過關，表面上看是一個失德、失職、失能立委被拉下馬，內核卻是泛藍與泛綠兩大陣營政治動員功德圓滿，也是民意推倒蔡政府的第一根柱子。罷免結果傳遞一個明確的訊息：民進黨執政的傲慢招致民意反撲，陳柏惟和民進黨一體的「抗中保台」極端路線引起民眾反噬，長期藐視民眾福祉造成民眾強烈反感。罷免成功是多方面因素加總的結果，其中又以民進黨霸道執政積累深層民怨為主因，除非民進黨痛改前非，謙虛執政，徹底修正路線，否則無法扭轉霸極而衰的頹勢，政黨輪替已出現一道曙光。

民意已厭倦情緒勒索

從萊豬到疫苗採購，從極端反中、抗中到蓄意挑釁對岸，對民進黨政府濫權與偏頗的執政早已民怨沸騰，而對於陳柏惟這種荒誕不經的立委全力相挺，全黨施力且利用國家機器護航，卻使得罷免案成為民怨的宣洩出口，陳柏惟淪為民進黨執政的代罪羔羊。

做為民進黨側翼的陳柏惟，近兩年前靠著誇張演出的「抗中保台」起家，進而在立法院積極附和民進黨意識形態治國的路線，且加倍醜惡表演蠱惑民心。由於是志同道合的同路人，所以民進黨主席蔡英文通令全黨力挺，與反罷免方共同將罷免案塑造為「守護民主、保衛台灣」的重要一戰。不過，民眾已經看穿當局又再打反中牌的老把戲，所以拒絕埋單，結果民進黨出牌未如同過去一般奏效，顯見多數人民已經深深厭倦這種煽動國族意識的情緒勒索。

誠如國民黨主席朱立倫所說，這次罷免成功是民主的勝利。罷免結果明明是民眾用選票制裁立委與執政黨違逆民意，但蔡英文敗陣之後反稱這是台灣民主有問題，她仍然把自己裝扮為民主護衛者，猶在喃喃念著民主護台經，說什麼「看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量」，又顛倒是非地說：「台灣的民主自由有許多的挑戰，投票過後，我們要繼續團結克服種種困難，一起繼續往前走。」其實，罷免結果所顯示的意義恰恰相反，既護了民主，又保了台灣。反而是陳柏惟所屬的政黨以及動員力挺的民進黨，在過程中故技重施，強烈訴諸仇恨動員，妄圖將仇恨做為政治動員的提款機，繼續假藉反中保台製造對立，謀求政治紅利。

陳柏惟屬綠營的激進左派，當初當選就是利用總統大選蔡英文煽起的反中與「芒果乾」風潮趁勢而起。這套戲路近年來獲得中美戰略對抗尖銳化的因素助長，曾經炙手可熱，幾乎無堅不摧。然而，美國拜登政府執政失利，導致內外交困，越來越需要求助於中國，因而不得不放軟對中強硬路線，已從多方面釋出善意，採取友善措施，以便換取中方的配合。隨著國際大環境的變化，民進黨這套反中民粹濫調逐漸喪失煽動力，因為多數民眾要的是政府實實在在為民興利，尤其要確保兩岸關係穩定與台海和平。

在野結盟力抗民進黨

遺憾的是，民進黨政府與附從的台灣基進昧於國際環境的演化，仍在唱著陳腔濫調，繼續唬弄民眾。蔡政府面對執政績效不彰，民意支持度直直落，不思調整過激的反中親美路線，卻把國庫當作執政黨的提款機，罔顧國家財政日益困絀，大肆「派糖」。在紓困與振興的理由下，大手筆發放五倍券；在照顧勞工的巧言下，大幅調升基本工資；在財政吃緊之下，意外大幅調整軍公教待遇；為了讓納稅人有感，明年所得稅減免幅度超過歷年。這一切，不外是經由利益放送以掩蓋施政劣績，利用國家資源收攬人心，企圖挽回失去的選票。但不改變不得民心的施政基本面，而妄圖用利益輸送手段搶救執政危機，最後很可能在4項公投案、另一立委可能成局的罷免案骨牌衝擊下，在明年九合一地方選舉中落敗。

不過，依據2018與2020選舉經驗，地方與中央層級的選舉結果未必掛鉤，明年蔡政府落敗未必代表2024就會政黨輪替，其中關鍵還是在國民黨、民眾黨等在野政黨能否掌握有利情勢，把持大局意識，能捐棄一黨及一己立場，在共同目標下同心同德，集氣合力擊垮霸道濫權又無德無能的民進黨政府。

陳柏惟是蔡政府腐木的第一片落葉，在野政黨若能齊一意志，聯手創造骨牌效應，並在明年地方公職選舉中形成結盟關係，當有機會推倒民進黨這棵業已搖動的大樹。