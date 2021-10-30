綠營新北市議員何博文針對共機擾台事件強硬要求市長侯友宜表態，侯友宜稱「被槍抵著頭都不怕了，我怕誰？我在槍戰中捍衛人民，你做過嗎？」何博文回嗆：「我如果是你，比你更勇敢。」一副大義凜然、捨我其誰的態勢。結果被網民抓包，何博文根本連兵都沒當過、槍都沒握過，竟然敢質疑在槍抵著腦袋的情況下救出肉票的警長。

很奇怪，民進黨政治人物不知是不是自卑感作祟，總喜歡用強硬的態度來掩飾自己的怯懦，不管是陳柏惟也好、林昶佐也好以及現在的何博文，沒當過兵或只服過義務役，卻都表現出一副鋼鐵人的模樣，質詢起國防部長和昔日的勇敢警長似乎比他們更為神勇，說穿了都是裝模作樣，故意讓對手難堪，卻沒料到迴旋鏢最後會回到自己身上。

｢住在玻璃屋裡的人就不要拿石頭砸別人｣，政治人物都愛在鎂光燈下表現，以為把對方壓倒，尤其是把強勢的對手壓倒，就能博得主子和選民的青睞，但你要有真本事才行，否則就像陳柏惟被國防部長扳倒、林昶佐被自治會長羞辱、何博文在大警長面前自首，都是自找的，怨誰？

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