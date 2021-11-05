蔡英文於CNN受訪時宣稱美軍駐台協訓後，中國商務部在11月1日突如其來發佈一紙令人訝異的通知，標題《部署今冬明春蔬菜等生活必需品市場穩價事宜》，內文要求家庭要儲存一定數量的生活必需品，保障在重要時刻及緊急情況得以正常運作。即便大陸目前農產、民生物資等各方面均不虞匱乏，疫情也在嚴防嚴控，疫苗普及施打，官方仍祭出如此通知，引發戰爭聯想。

在通知發出後，沿海週邊城市果然出現大量人潮排隊搶購民生物資，一窩蜂囤糧儲米，大陸坊間對台「封鎖、斬首、反介入」的說法甚囂塵上，雖然官方立即出面澄清，但民間仍然想像摧動戰鼓、吹響號角的那一天，未雨綢繆搶購物資。

而蔡政府依舊宣稱美國將會協防台灣，日本不會袖手旁觀，所以老神在在、不為所動，沉浸在「中國不會打、美國必來救」的阿Q思維。殊不知，中美局勢業已發生巨大變化，別低估習近平非統不可的堅定意志。

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