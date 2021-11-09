對於對岸大型超市出現搶購潮，一位嫁給台灣人的大陸媳婦說，她最近想和台灣老公一起返回台灣，卻被朋友有問會不會危險？讓她很恐慌。不過，在仔細查證網路消息後，再點進去，顯示「內容違規無法查看」。她認為，這說明了訊息是假的，被人舉報後，官方已經把它關閉了。

嫁給台灣郎的大陸媳婦莎莎在她的Youtube頻道說，想要回台灣，也跟大陸朋友說這個想法，朋友說，現在回台灣會不會有點危險？她坦言最近很恐慌，因為大陸大型賣場出現搶購潮，擠滿搶購物資的民眾，大部分搶買米麵食用油。

他也說有考慮回台灣，但她朋友說，現在回去是不是有點危險？聽到這麼說，她又陷入恐慌當中。她一直在想，真的嗎？兩邊的家人怎辦？不過她的台灣老公安慰她，不要想太多，過自己的日子就好。

她特別指出，她收到官方建議「家庭儲備物資建議清單」的文章，再點進去仔細看的時候，才發現是去年的，也就是網友把去年疫情發生後的官方文件，在今年重複發一次，所以根本沒有網友所說的要儲備物資。還有之前所看到的網路文章，再點進去，顯示「內容違規無法查看」，這說明了訊息是假的，被人舉報後，官方已經把訊息關閉了。