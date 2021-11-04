臺北市第五選區（中正萬華）立委林昶佐罷免案，第二階段連署書已送件。國民黨前立委孫大千指出，萬華人在疫情期間所受到的屈辱、汙名化的壓力，都在等時間爆發，這對林昶佐來說相當不利，且民進黨很多政治人物早就想選中正萬華的立法委員。孫大千並認為，時代力量可能也對他有意見，因此地方上的政治人物不見得會支持他，甚至協助動員罷免，這是林昶佐在此次罷免案的最大危機。

孫大千昨（3）日在《中天辣晚報》節目中表示，這次對林昶佐傷得最重的原因，就是從環南市場那一刻燒起來的，大家如果看一下林昶佐的得票，就知道中正萬華區對民進黨或林昶佐這樣的候選人，萬華是他的票倉、最重要的大本營，當然環南市場自治會長林勝東講的是他個人的不滿，但萬華人在疫情爆發期間所受到的屈辱、汙名化的壓力，就像一個壓力鍋，只是在等一個時間爆發，所以這次罷免案有沒有可能成為萬華人的反彈、怒吼的一次機會？這對林昶佐來說非常不利。

至於另一個不利的原因，孫大千分析，民進黨有很多政治人物早就想選中正萬華的立法委員，也準備很久，所以民進黨地方政治人物未必希望民進黨一直禮讓，因為只要林昶佐坐在這裡，其他人都不用出頭了，因此當要推動罷免，民進黨地方上的政治人物不見得會支持林昶佐。

孫大千也分析認為，當時林昶佐他帶隊出走重傷時代力量，所以時代力量地方上的勢力也未必會繼續支持林昶佐，所以林昶佐在中正萬華的情況，就跟王浩宇在桃園的狀況雷同，地方各黨各派的政治人物都對當事人有意見，檯面下恐扯後腿，這是林昶佐在這次罷免案最大危機。

不過主持人盧秀芳則表示，看林昶佐跟總統蔡英文關係蠻好的，林昶佐經常在臉書PO兩人的宣傳照，「看起來小英還蠻喜歡他的，至少比喜歡陳柏維多一點吧」。

對此，孫大千認為，國民黨要學聰明，在罷免林昶佐這個案子，要學到一個教訓，事實上國民黨不需要這麼凸顯國民黨的角色跟位置，這是萬華中正區選民的事情、是地方民進團體的事情、是罷免團體的事情，跟國民黨沒有什麼直接的關係，只要國民黨沒有角色過於明顯，民進黨就無法操作成藍綠對決。