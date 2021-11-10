取自賴清德臉書

台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案，成為關注焦點。為及早化解危機，民進黨積極拉抬，賴清德副總統昨天赴萬華力挺林昶佐，強調他是「萬華、台灣最佳的國際代言人」。近日民進黨各大咖在當地相關活動，也都將表態支持，務必保下這一席。

無黨籍立委林昶佐罷免案的第二階段連署書已送件，為避免類似陳柏惟，太晚發動支持，讓罷免成真的事件重演，民進黨將及早表態力挺。

賴清德昨天赴萬華與林昶佐互動，他在臉書表示，在萬華和林昶佐委員及地方年輕的夥伴，一起討論地方創生議題，我也學了手沖咖啡和製作台式居酒屋名菜「生氣燒」，沉浸在萬華滿滿的創生能量之中。

他說，林昶佐的活力、衝勁，讓萬華走向世界，而近期他也接受了美國、法國、英國等外媒的專訪，還登上John Oliver的脫口秀節目，成為了萬華、台灣最佳的國際代言人。

賴清德表示，因為年輕夥伴的全力以赴，讓萬華深邃且不平凡；也因為林昶佐的勇敢、堅定，讓老城區和台灣的故事，在國際上勇敢發聲、自信前行。「我們繼續全力以赴，將世界帶向萬華、也將萬華帶給世界，讓更多人認識這塊土地的美好故事！」