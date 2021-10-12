今年5月本土疫情爆發，萬華茶藝館、新北市蘆洲與宜蘭遊藝場群聚與華航機師諾富特皆感染序列相同的英國變異株，外界懷疑3＋11政策就是破口，對此，衛福部長陳時中說雖然是同樣的病毒株，但事情發生可能有先後，「可能是個平行事件」。

國民黨立委萬美玲今天質詢行政院長蘇貞昌與陳時中，批評蘇跟陳，外界都認為3＋11就是疫情破口，且病毒株的基因定序，當初也是疫情指揮中心自己公布的，都是一致的，但是蘇跟陳都不會承認，也不會為此道歉。

陳時中說，當初事情發生時，指揮中心就是根據事實跟大家報告，病毒株是一樣的沒有錯，但是是怎麼發生的，不明的各種可能性都有；他從來沒有要隱瞞，所以都講，他並強調，華航機師群聚和諾富特飯店群聚等兩案匡列的1790人疫調，已經清零。

陳時中說，他知道大家不了解狀況，都以為是同種的病毒株，但其中總有個先後，「可能是個平行事件」。萬美玲則嗆陳時中，「好口才不能把防疫做好啦！」