高雄市鹽埕區「城中城」大樓於10月14日發生大火，導致46死41傷。時力立委陳椒華今日召開記者會表示，此問題並非單純修法，強制設立管委會即可解決。對於影響公安者，應罰款並限期改善。

陳椒華指出，城中城大火後，蔡總統要求行政院、內政部，全面檢討建築管理、消防檢查、都更危老等制度問題，並針對荒廢老舊建築，建立必要社區管理系統，但並非設立管委會即可解決。

與會的時力高雄市議員林于凱表示，即便修法強制成立管委會，仍難填補公安漏洞，例如弱勢者仍無能力補足消防設備措施。因此，針對經濟或社會弱勢者達一定比例之集合住宅，公權力有義務介入，由政府協助完善公安檢查及消防設備。。

陳椒華要求，主管機關應明定轄內老舊及危及公共安全之建物，全面列管追蹤；也要針對老舊及危及公共安全之建物，強制定期實施建築物公共安全檢查。

陳椒華還主張，盡速建立跨局處通報平台，讓建管單位、消防單位能夠有效橫向聯繫；也要檢查結果危及安全者，除了罰款並限期改善外，必要時應由政府直接代為履行，並向義務人追繳相關費用。

陳椒華建議，對於經濟或社會弱勢者身分者，居住超過一定比例之老舊及危及公共安全之建物，由地方政府編定預算執行公共安全檢查及購置設備。