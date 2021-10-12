台灣建築業界年度盛事「2021國家卓越建築獎」已於9月底頒獎，今年參選案件大爆量、多達200件，作品競爭激烈！其中，台中市首座宜居建築-新業建設「大塊森鄰」，以「垂直森林 × 樹島陽台 × 四季合院」獨特建築規劃，榮獲「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」！新業開心地表示，這是對台中市推動宜居建築的肯定，也是對新業以建築專業實踐環境永續的認同。

新業建設表示，「大塊森鄰」不與自然爭地，蓋了建築，帶回更多的綠。從社區中庭、家戶陽台、到空中花園，以豐富綠樹、草花、水景將建築圍繞，整體綠覆率超過100％。

此外，闊達6米面寬的樹島陽台，是自然對生活的美麗邀請，為室內空間延伸出一幅闊綠景致，也引領居住者走出戶外；新業表示，四季合院分別座落於不同樓層的戶外鄰里空間，以四季風情為設計主題，讓鄰里可以在此小歇談心，凝聚社區情誼。

值得一提的是，新業建設擁有全方位建築專業團隊，垂直整合「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」六大部門，自有居研所聯合建築事務所、甲級大砌營造，讓新業的建築從理念到實踐，皆能精準一以貫之。

新業表示，台中市首座宜居建築「新業大塊森鄰」的獲獎，代表著不動產業已從單純的土地開發，走向永續的思潮。新業建設位於北屯區14期重劃區得最新力作，也將承襲宜居建築的內涵，建築設計更獲得綠建築銀級標章，將為城市再築一座美麗森林。