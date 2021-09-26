61歲翁姓男子疑因中暑癱軟，還念念不忘最愛的飲料，員警暖心掏腰包送上一杯。(警方提供／林欣儀台中傳真)

61歲翁姓男子疑因中暑癱軟，還念念不忘最愛的飲料，員警暖心掏腰包送上一杯。(警方提供／林欣儀台中傳真)

近來天氣炎熱，讓很多人大呼受不了。台中市61歲翁姓男子，疑因太熱了，竟站在連鎖飲料店前不斷喃喃說著「青茶無糖少冰」，之後就因四肢無力、差點癱軟在地，所幸員警巡邏經過並請救護車將他送醫，且還貼心的在翁男被送醫前送上一杯他念念不忘的「青茶無糖少冰」。

台中市警局第三分局正義派出所員警吳建福、朱君涵，日前執行中午巡邏勤務時，經過台中路、復興路口，警方說，當時剛好是中午1點左右，天氣很炎熱，2名員警見到有民眾正在合力攙扶1位疑似行動不便的男子，立即趨前關心並協助。

經詢問才知，該名翁姓男子患有慢性疾病，但為了想喝一杯「青茶無糖少冰」，特地騎機車從西區跑到南區購買，卻因為實在太熱，才抵達飲料店前就感覺頭暈、四肢無力，附近民眾見狀趕忙趨前攙扶，員警立即叫救護車協助將翁男送醫。

沒想到，翁男在等待救護車時，仍心心念念他最喜愛的「青茶無糖少冰」，口中也喃喃念著這款飲料名字，員警見狀，乾脆自掏腰包買了1杯翁男最愛的無糖青茶，也讓他感到超級暖心。