中秋節連續假期，高雄街頭不平靜。20日凌晨，陳姓男子與11名友人分乘4輛轎車，在鳳山區街頭攔下正相約騎機車出門吃消夜的11名男女，不分青紅皂白就是一陣痛毆砸車，所幸警方快打部隊趕抵制止，陳男等人訊後依毒品、傷害、毀損罪送辦。

鳳山分局20日凌晨1時許接獲報案，在鳳山區建國路與文衡路口，有一群男女聚眾鬥毆，分局立刻通知快打警網、文山派出所趕往現場。員警到場時，發現陳男等12名男女及3部車輛在路邊聚集，盤查後在車上發現K他命粉末及刀械、棍棒等違禁物品。

警方調查，林男等11名男女凌晨1時許分騎乘6部機車相約吃宵夜，路上卻遇陳男等人攔車毆打還砸車，造成林男等4人手臂受傷、6部機車受損。

陳男辯稱，事發當時只是朋友聚會，並無意圖滋事，但始終無法交代毒品所有人是誰，警方依法將全數人員帶回驗尿釐清，並依毒品危害防制條例、刑法第150條無故聚眾及社會秩序維護法無故攜帶刀械等罪嫌全數帶回派出所偵辦。

警方表示，真正衝突原因目前正在清查，將釐清相關人說法及調閱周邊監視器影像，陳男等人訊後也依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

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