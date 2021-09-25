北市信義區松仁路25日上午10時許，發生一起死亡車禍，一名70多歲老婦騎乘機車與一輛砂石車發生擦撞，整個人被捲入車底，救護人員到場將受困於砂石車下方的老婦救出，發現她已無生命跡象明顯死亡，現場交由警方處理。

北市松仁路上午發生一起死亡車禍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方已聯絡死者家屬，並將砂石車駕駛帶回調查，以釐清車禍發生原因及肇責。