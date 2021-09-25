北市死亡車禍！7旬婦騎車與砂石車擦撞 遭捲入車底慘死 13:502021/09/25 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車與砂石車發生擦撞，女騎士受困車底傷重不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區松仁路25日上午10時許，發生一起死亡車禍，一名70多歲老婦騎乘機車與一輛砂石車發生擦撞，整個人被捲入車底，救護人員到場將受困於砂石車下方的老婦救出，發現她已無生命跡象明顯死亡，現場交由警方處理。 北市松仁路上午發生一起死亡車禍。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 警方已聯絡死者家屬，並將砂石車駕駛帶回調查，以釐清車禍發生原因及肇責。 陸騎士嚴重車禍 2粒蛋被撞噴馬路 血淋淋慘況曝光 北市信義區死亡車禍 騎士疑遭內輪差捲進砂石車底慘死 #砂石車 #老婦 #警方 #北市 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車閃野狗猛撞電線桿 駕駛跌出車外下秒爆炸成火球 10:512021/09/23 社會 婦遭詐騙面交60萬 金山分局女勇警負傷擒車手 18:402021/09/23 社會 台南七股轎車機車相撞 5分鐘後又一機車撞上 22:562021/09/23 社會 林園分局偵查佐酒駕返家出車禍 酒測值竟高達1.08 14:572021/09/24 社會 北市動物園遊園列車驚魂後 2車試辦加裝安全帶 09:202021/09/25 生活 大貨車司機使用手機分心擦撞護欄 國一西螺段車流回堵一上午 12:152021/09/25 社會 桃園砂石車橫行 志工不敢站校門導護 04:102021/09/24 地方新聞 女組頭母住家遭開槍丟土製手榴彈 警方不排除與3月綁架案有關 19:352021/09/24 社會 水電工廖家和 讓夜歸人平安回家 04:102021/09/24 地方新聞 遭快車撞斷手臂 帥警立牌慘成「楊過」 網笑：血淚教訓 13:392021/09/24 社會 疑轎車違規左轉 台灣大道2機車騎士追撞受傷 14:192021/09/24 社會 社會熱門新聞 夫上大夜難滿足 人妻看熟睡小叔褲襠凸起「直接做了」 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 25歲火辣女老師玩一夜情 開學後慌了：睡到學生... - 社會 身價上億女組頭遭擄獲釋 槍手掃射丟土製手榴彈恐有內情 - 社會 辣妹賭氣上夜店尋帥哥「直接上」 試探男友遭回1句怒分手 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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