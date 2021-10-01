交通部統計發現，車禍有6成發生在路口，每年約有1300人在路口因車禍死亡，道路交通安全督導委員會將10月定為全國交通安全月，與NGO團體、交通相關業者、各種車隊合作，全面宣導路口安全，警察也將加強路口執法。

國內每年事故自9月開始攀升，為改善交通安全，交通部選定將10月定為全國交通安全月，期許在這個月當中，全國「集中火力」加強交通安全宣導，喚起國人的交通安全意識。數據顯示，所有車禍中有近6成發生於路口，每年有1300人在路口因車禍死亡，今年交通安全月擇定「路口安全」為主題，並以「路口慢看停，行人停看聽」為宣導重點。

交通部長王國材表示，交通安全月正式啟動後，除交通部、教育部、內政部警政署、衛福部響應，22個地方政府也全員參與，各單位會辦理一系列相關活動，包括警政署加強路口違法取締，全國總動員跟車禍說再見。

王國材指出，路口為人車交會最頻繁之處，常常有行人在車道停等、不走行人穿越道、過馬路滑手機不專心、駕駛不讓行人、超速、闖紅燈等危險行為。他呼籲駕駛行經路口，放慢速度、注意周圍人車、停讓行人通過；而行人過馬路也要在安全地點停等、過馬路盯住來車、注意車輛警示音。