為了配合交通部推動的「交通安全月」，土城分局從10月1日起至10月31日止，執行路口大執法，因民眾屢屢反映金城青雲路口、裕民路口改裝車噪音事件，近期警方更與環保局合作稽查，今年截至目前已查獲1008台使用非經審驗的改裝排氣管車輛。

土城分局分析，今年度汽、機車易肇事路段，對於闖紅燈、超速、轉彎未依規定、酒駕等容易造成交通事故的違規，將全面提升稽查取締能量，統計今年1月至9月已舉發各項重大違規共計3萬4055件，其中闖紅燈7745件、超速5573件、轉彎未依規定4898件、汽、機車不停讓行人363件、行人違規220件。另外，未成年無照駕駛違規部分，為確實強化家長及車主之管理責任，警方扣留並移置保管車輛150台，遏阻違規行為。

警方6日也聯合環保局稽查人員，在噪音車常出沒及交通事故熱點路段設立攔檢點實施交通稽查，單日勤務攔檢156台車輛，查獲13台使用非經審驗的改裝排氣管車輛，送環保局製單裁罰，並同步舉發無照駕駛1件、越級駕駛1件，後照鏡損壞1件及未戴安全帽1件等違規。

土城分局分局長周振安表示，駕駛人除了要確實遵守各項交通法規，也要養成防禦駕駛觀念，另外使用非檢驗合格的排氣管經警方攔獲通報，環保局將依法逕行裁處3000元罰鍰，奉勸改裝車主愛惜荷包，勿製造噪音影響他人權益。