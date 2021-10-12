桃園市龍潭區由於圓規颱風外圍環流加上東北季風帶來豪雨影響，11日晚間造成中興路九龍段、中豐路烏林等路段的路樹傾斜斷裂倒至路面，一度造成該路段交通中斷，路過民眾駕車經過因夜間又下雨視線不佳，險象環生，所幸未釀成其他傷害，警方冒雨在現場拉起封鎖線管制，以維護用路人安全。

龍潭分局中興派出所夜間接獲報案，所長孫祥愷及警員吳哲宇及蕭喻文等3人隨即趕赴現場，由於颱風外圍環流帶來強大的風雨勢，在龍潭區中興路九龍段及中豐路烏林路段，發現路樹因不敵強風吹襲加上豪雨過後土石鬆動，斷裂橫倒於路面，員警考量雨勢持續增強且夜間視線不佳，立即封鎖該段道路實施交通管制。

由於發生在夜間裡視線昏暗，且該兩道路分別為通往大溪及中壢的主要道路，道路車流量較大車速較快，員警不敢大意，立即於現場擺設交通錐警戒及交通管制，在通報道路管理單位尚未到場前，所長孫祥愷冒著豪雨，初步處理倒地的巨大樹幹，再偕同警員們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全，讓在一旁駕車經過的民眾豎起大拇指，向現場員警比出讚的手勢，直呼警察執勤，實在很辛苦。