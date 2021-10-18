大型車注意了，未來只要未依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助器或防捲入裝置等任一裝置，就可處最高2萬4千元！其中加裝防捲入裝置是新增的規定。立委表示這絕對不是要找駕駛麻煩，而是要保護其生計，不希望他們因為小過失而犯大錯。

立法院交通委員會18日審查「道路交通管理處罰條例」第18條之一修正草案，交通部納入立委楊瓊瓔、賴瑞隆、羅美玲、林文瑞、洪孟楷等5份提案，汽車未依規定裝設行車紀錄器行車視野輔助系統或防止捲入裝置者，處汽車所有人新台幣1萬2千元以上至2萬4千元以下罰鍰。已裝設而未能正常運作卻繼續行車者，處汽車所有人新台幣9千元至1萬8千元罰鍰。該項條文中應裝設行車視野輔助系統、防捲入裝置的規格及車種由交通部規定；交通部也將訂定汽車裝設防捲入系統的實施、宣導、輔導及獎勵辦法。

立委洪孟楷表示樂見交通部版本新增防捲入裝置，主要是每周真的看到太多大客車死亡車禍，5天前台中1名男性、4天前桃園90歲老翁牽腳踏車過馬路，結果都發生被大型車輾斃的悲劇。「我了解有些大型車駕駛可能有疑慮，但立法絕對不是找駕駛麻煩；這其實是要保護駕駛的生計。」

另洪孟楷去年與台灣科技大學特聘教授林其禹共同呼籲，大貨車「防捲入裝置」應從現行40公分研擬調降至20公分，並要求交通部找一輛大型車實地測試上坡、下坡等不同路況。洪孟楷說，當時交通部說國外已有數據，蹉跎1年，「國外的月亮沒有比較圓，台灣有台灣的民情，砂石車特別多，」結果交通部發現還是要自己實際試驗。

交通部政務次長陳彥伯表示，去年規範大型車新車出廠時都要加裝行車視野補助系統之後，大型車肇事死亡人數比2018、2019年同期少了15.5％。至於立委林俊憲表示行車視野輔助系統螢幕很小，有時分成9格、12格，駕駛看得很痛苦；立委陳歐珀建議改為「主動警示」預警系統，陳彥伯表示像歐盟也是去年才納入ADAS智能行車紀錄器，交通部雖持續跟進國外法規，但不宜貿然實施。交通部已經向科技部爭取3億元經費，希望能整合目前業界8種行車輔助系統。