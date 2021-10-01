北市南港區研究院路二段一家火鍋店，30日晚間8時許突然遭3名男子闖入，不發一語即持鐵條攻擊陳姓老闆及另2名友人，友人見狀馬上拿起椅子作勢反擊，3嫌隨即逃離現場，整個過程不到3分鐘，所幸當時店內沒有其他客人，並未遭到波及。南港分局獲報後連夜展開追查，5小時內就將林姓男子等3嫌逮捕到案，林嫌供稱是遭人指使，警方將持續追查幕後主嫌。
舊莊派出所昨晚獲報，3名男子持空心鐵條至火鍋店打人後即快閃離去，南港分局立即成立專案小組，鎖定一輛涉案車輛，以車追人，連夜兵分多路到新北市、桃園市等地逮捕林姓男子等3嫌，並在車內起獲作案用鐵條。
警方調查，3嫌均來自外縣市，與南港無地緣關係，陳姓被害人則表示，近期並未與人結怨，不知為何會遭到攻擊；林嫌供稱，因對方在外有金錢糾紛，他接獲指令才會前往教訓。警方將持續追查犯案動機及教唆者身分。全案詢後，依傷害、毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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