白色轎車與鐵灰色轎車發生碰撞後又一起轉向、兩車一起衝撞路旁民宅，車頭毀損。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

被兩輛車衝撞的民宅門前一片狼藉。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

人在家中睡，禍竟也從天上來！台中市今天凌晨發生一起交通事故，由張姓男子駕駛的白色轎車、與易姓男子駕駛的鐵灰色轎車發生碰撞，料想不到的是，衝撞力道使得兩輛車一併轉向，接著又一起衝撞路旁一間民宅的鐵門及花盆，讓原本正好夢的屋主都被嚇醒，連忙出門查看。

這起交通事故發生在26日凌晨約4時許，警方調查，駕駛白色轎車的張姓男子（22歲）當時行駛在西區福龍街、往民權路方向，而駕駛鐵灰色轎車的易姓男子（30歲）則沿著民族路、往五權路方向行駛，兩輛車經過民族路、福龍街時發生碰撞。

意想不到的是，兩車碰撞後疑因衝撞力道太強，竟使得兩輛車一起轉了方向，接著又一起撞向路旁一間民宅，該民宅主人聽到驚天聲響，嚇得從睡夢中驚醒並外出查看，只見到不只兩輛車車頭嚴重毀損，連自家鐵門、放置在門口的花盆也都毀損，現場一片狼藉。

台中市警一分局獲報前往處理，所幸張姓男子與易姓男子都未受傷，警方指出，該路口為無號誌的路口，推測兩輛車可能是經過路口時未依規定讓車，且也沒有減速，才釀成意外。而經過檢測，張男酒測值未達每公升0.15毫克的法定標準，易男酒測值為0。真正肇事原因仍待釐清。