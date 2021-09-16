NBA各隊都在今年夏天進行了補強，其中以傳統豪門湖人最為積極，他們交易來了明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)，還引進中鋒霍華(Dwight Howard)、安森尼(Carmelo Anthony)、朗度(Rajon Rondo)等老將，與陣中球星詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新戰隊。

The @memgrizz today announced the team waived Marc Gasol. Press release below. pic.twitter.com/HAgsu1HYBA — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) September 15 2021

除了打造主力陣容，他們在板凳球員上也進行大幅度更換，其中他們簽下前籃網中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，但有補強總會有犧牲，他們因此將老將馬克蓋索(Marc Gasol)加上1枚2024年次輪選秀權、部份現金交易至灰熊，換來大陸球星王哲林簽約權，此舉基本上只是為了省下1千美元的開支。

而就在今天稍早灰熊也如外界預期般把馬克蓋索裁掉，後者原本就計畫回到老家西班牙打球，並不會繼續留在NBA，為自己進入聯盟之前所效力的赫羅納球隊打球，相信從生涯起點灰熊離開NBA，並回到老家落葉歸根，也算是最美好的結局了。

馬克蓋索今年已36歲，在NBA的影響力不如以往，去年賽季為湖人出戰52場例行賽，場均打19.1分鐘，僅能得到5分4.1籃板2.1助攻，另外打了5場季後賽，場均17.5分鐘，得到5.2分3.8籃板3助攻，只能在陣中勉強當個角色球員，如今在人才濟濟的湖人陣中已無容身之地。

馬克蓋索生涯走向和哥哥保羅蓋索(Pau Gasol)相同的路，生涯初期效力西班牙聯賽，進NBA在灰熊發光發熱，後期轉投湖人，生涯末年回西班牙效力，雖然兩人無緣在NBA同隊，但在國際賽場上他們都一起為西班牙國家隊效力，並屢屢擊敗強敵，相信這兩位國際巨星會永留我們心中。