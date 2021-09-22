陳韻喬被納豆稱之為「殺手級」的參賽者。（17LIVE提供）

納豆、峮峮主持的17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園》，因疫情關係比賽暫停了四個月，日前終於再度復工，展開最後兩場激戰重頭戲的四強淘汰賽及9／27將迎來本季最後一戰的總決賽。

比賽邀請Kimberley陳芳語、張語噥、小樹、小任（任中強）擔任評審，節目現場維持高標準防疫措施，所有參與人員賽前一定要提供快篩陰性證明，納豆苦笑說：「想想其實演藝圈同仁加倍安全，我們平均3天就要戳1次鼻子，我現在已經可以閉著眼睛戳自己鼻子。」峮峮贊同「我也是，我已經可以一邊看電視一邊戳，已經是一種生活日常了。」

前兩回以台語歌贏得佳績的台語小天后陳韻喬，納豆稱之為「殺手級」的參賽者，陳韻喬說：「疫情期間我真的有很認真在休息耶，好好睡覺好好吃飯。」她這次還難得挑戰自我選唱曾沛慈的《怎麼能這樣》，納豆再度進入歌迷模式陶醉喊：「陳韻喬每次來，我都有好像是歌手發片來宣傳的錯覺。」兩位選秀節目出身評審接連給出佳評，Kimberley贊同納豆說像來到歌手發片宣傳現場的說法「我覺得非常完美，你已經很厲害了，真的太好聽」。

17歌唱節目毒舌評審代表小樹說「對她我反而沒有要挑，第二遍副歌的地方唱得超級超級好，這是我在17當評審有史以來聽過最好的演出了。納豆好奇韻喬演唱究竟是好在哪裡，小樹稱「我覺得她唱歌時的咬字很高級，金曲獎有10年非常喜歡3位女歌手，只有3位女歌手拿過3座金曲獎，一個是蔡健雅，一個是莫文蔚，你聽她們的咬字都是有種台灣評審非常喜歡的美學，就是我們覺得非常高級的聲音，你就是那種高級的聲音」。陳韻喬欣喜感動掩面，納豆也感動驚嘆「天啊，她跟金曲獎有點靠近的感覺就是了」。《夢想Sing樂園》總決賽將請到陶晶瑩、乱彈阿翔、熊仔、卓義峯等擔任重量級評審團。