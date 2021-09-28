苗栗縣長徐耀昌帶頭參加客語認證獲得通過。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

身為客家大縣大家長的苗栗縣長徐耀昌，月前率領30名縣府1級主管參加2021年度客語認證檢定，成績日前出爐，徐耀昌及27名官員通過檢定，通過率高達9成，徐耀昌希望藉此好成績推動縣內「講客」風氣，踴躍報考客語認證，大家共下來營造客語友善的靚靚苗栗。

徐耀昌為了提升縣內參加客語認證人數及通過率，8月21日他帶頭與縣府秘書陳永賢、單位主管、副主管、警局分局長及農會等重要幹部，參加在苗栗農工舉行的客語初級認證。徐耀昌表示，身為客家人，雖然平時也常說客家話，但收到通過認證的成績單時，還是很高興，期望以自身經驗，起示範作用，鼓勵大家多學多講客家話，「多一種語言，多一種能力」，踴躍報考客語認證。

徐耀昌說，苗栗客家人口約佔65％，是客家大縣，縣府非常認真推動客家事務，提供客語公共服務，營造客語友善環境等，蟬聯客委會三年評核優等佳績，全國打頭名，其中2020年度公教人員通過客語認證比例，及國小學童選修客語概估覆蓋率達85％等，都是全國第一。縣府未來會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，讓客語為主流通行語。

文觀局長林彥甫指出，客語能力認證分為初級及中高級，民眾可選擇全國認證或多梯次認證。今年苗栗縣報考全國認證初級2031人，中高級730人，期望明年有更多人報考，提高本縣客語認證通過率，提升客語公共服務能力，營造客語友善環境。