民進黨團為讓行政院長蘇貞昌今順利進行施政報告，昨晚在議場門口前輪班固守，但今天清晨5時18分國民黨立委成功奇襲，酸「睡覺也算排隊？」，並在7時議場開議後，兩黨立委共同佔領發言台僵持，雙方上午持續交鋒，立院院會9時開會後，衝突恐一觸即發。

國民黨團書記長陳玉珍與總召費鴻泰一到議場，即率領立委要搶攻議場大門，陳玉珍指出，她一早來民進黨7員顧議場門口睡覺中，她突襲成功，佔到議場門口第一位，爆發第一波衝突。

雖然遭到民進黨立委抗議插隊，但陳玉珍反擊質疑，「睡覺也算排隊？你們不懂奇襲我也沒辦法」，哪有人顧議場都在睡覺，晚上被闖入還質疑人家怎麼能闖入？打仗是這樣打的喔？多數黨還要占議場？

民進黨立委鄭運鵬反批陳玉珍，稱民進黨立委沒有把議場前攻防當作打仗，「只有妳把對手當敵人，心態不健康」，強調這些動作是在製造衝突，兩黨立委吵成一團。