立法院副院長蔡其昌今指出立委陳柏惟在加購國際疫苗的提案中投下反對票，是因要加購是要採購「大陸科興等疫苗」。國民黨團痛批，國民黨團提案完全無任何一字提及「大陸科興疫苗」，蔡其昌為力挺中二立委，公開說謊自我作踐，甘於淪為民進黨政府「政治打手」。

國民黨團指出，經查今年6月18日表決紓困4.0預算時，國民黨團提案有關要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗的提案，白紙黑字列舉之國際認證疫苗為輝瑞、莫德納、AZ及嬌生等4款國際認證疫苗，完全没有任何一個字提及「大陸科興疫苗」之字眼。

國民黨團表示，現在面臨人民的罷免，陳柏惟又開始說謊不打草稿，睜眼說瞎話，只為保住立委的職位！這不是更凸顯，連最基本的「誠實」都做不到的民意代表，如何為民喉舌？如何為人民把關？基本的人品都不及格，如何能繼續擔任立委？被人民罷免剛好而已。

國民黨團直言，蔡其昌也不要為了力挺一位不認真、不守護國人健康、顛倒黑白、無中生有、黨同伐異到如此離譜的「中二立委」，蔡其昌身為立法院副院長自降格調到如此低下的程度。

國民黨團怒嗆，如同上周五（10月1日）在立法院院會處理議事不公一般，甘於淪為民進黨政府「政治打手」，忘記自己是立法院副院長，把副院長當成「民進黨立法院黨團副總召」在幹，人民看到的是自甘墮落的蔡其昌、自我作踐的蔡其昌。

國民黨團要求，蔡其昌要對此不當、公開說謊的言行，向全民道歉，向台中市的市民道歉，也請拿出來國民黨團要求購買「大陸科興疫苗」的證據，國民黨團等你！也讓全民看看立院副院長蔡其昌可以不要臉到什麼地步？