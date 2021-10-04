外交部製作國慶日宣傳影片出大包，竟把阿爾卑斯山當成玉山。國民黨立委賴士葆痛批，外交部習慣性地出包，所以再出包也不以為意，屢屢出錯都是推給委外廠商，蔡政府的官員一直在創造刷新沒政治風骨、沒有政治擔當的賴皮紀錄。

賴士葆指出，從2016年的國慶酒會的誤植看板，2017年晶片護照內頁底圖錯印，還有這次國慶宣傳影片將阿爾卑斯山的阿彭策爾山區當玉山主峰的錯誤，這是累犯，屢屢出錯都是推給委外廠商。

賴士葆表示，太魯閣鐵路死數十條人命的慘案，第一時間推給承攬廠商。教育部遺失2.5萬筆高中生學習歷程檔案的烏龍，照樣推給委辦廠商工程師的錯誤，其他類似例子不勝枚舉。這就是全面執政的蔡政府官員的擔當，大部分的業務都委外辦理，有過失，廠商可以成為代罪羔羊。

賴士葆認為，這個國慶短片其實揭發另一個案外案，為何這個得標廠商是新成立的公司，卻連續3年取得外交部的限制性標案，決標跟底價的金額一模一樣，確實怪異。前兩年，社會輿論撻伐的親綠學者、側翼、民進黨前黨工、前官員等被禮聘在公共工程標案中當門神評委。

賴士葆說，還有的甚至是萬年評委，所以才有的廠商可以連續得標10幾次，有的廠商可以幾乎全壘打拿到標案的不公不義的事件，從這個冰山的一角可以窺知，這些為人詬病的共犯結構似乎又死灰復燃了。

賴士葆認為，對外交部而言，重中之重就是做好外交本務，吳釗燮任內一年七個月就掉了四個邦交國，這是空前外交挫敗的紀錄，外交事務沒有比這個更嚴重失職了，吳釗燮說會負起政治責任，所以就請辭，然後接受慰留，繼續當官，一切船過水無痕。

賴士葆強調，既然有前例可循，可以比爛，陳時中也援引這樣的例子說會負起政治責任，然而陳時中連請辭都不敢，只好硬拗，堅持不承認3＋11的防疫破口導致8百多人喪命，只要厚顏不認錯，這事就跟他無關，可以繼續當官。蔡政府的官員一直在創造刷新沒政治風骨、沒有政治擔當的賴皮紀錄。